ضياء رشوان: لا تأجيل لانتخابات نقابة الصحفيين بعد 2 أبريل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه لا تأجيل لانتخابات نقابة الصحفيين بعد يوم 2ابريل و الأماكن ستكون مفتوحة و مناسبة لعقد الجمعية العمومية.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات نقابة الصحفيين تختلف عن نقابة المحامين.





ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه لا يوجد نصاب محدد فى انتخابات نقابة المحامين، و الانتخابات تتم على يومين، و تتم فى المحاكم الفرعية.





وأشار إلى أن نقابة الصحفيين لها شروط فى الانتخابات منها أن تكون الانتخابات بمقر النقابة ويكون هناك عدد معين من الحضور بخلاف المحامين.





وأوضح أن القانون من عام 70، أى من 51 عامًا، ولم يتم تعديل أى بند به، و يحتاج للتعديل، و إلى رأى الجمعية العمومية لكى يتم تعديله ويعرض بعد ذلك على مجلس النواب.



