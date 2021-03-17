ضياء رشوان: النقابة حصلت على 700 مسحة مجانية بـ 1.5 مليون جنيه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة قدمت الدعم الصحي لجميع الصحفيين الذى تواصلوا مع النقابة، وأن النقابة كانت توفر المستشفيات والعلاج للزملاء، والنقابة قدمت دعمًا للصحفيين الذين تم علاجهم فى مستشفيات خاصة.









وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النقابة حصلت على 700 مسحة مجانية بـ 1.5 مليون جنيه من إحدى الجامعات.









ولفت نقيب الصحفيين إلى أن هناك 19 مليون جنيه عجزا فى مشروع العلاج ولم نترك أى زميل يحتاج العلاج.









وأشار إلى أن النقابة قامت بأشياء كثيرة من أجل الصحفيين وتابع : الإعلانات العلاجية فى الماضى 177 ألف جنيه و حاليًا 2.300 مليون جنيه للصحفيين.









وعلق على من ينشر أشياء غير صحيحة عن النقابة قائلا : " موضوعات تعبير فى خامسة ابتدائي".



