شاهد.. حريق هائل يلتهم المحال التجارية في مدينة الصدر العراقية

أفادت قناة الرافدين العراقية بوقوع ‏حريق هائل يلتهم المحال التجارية في "سوق عريبة" بمدينة الصدر شرقي ‎بغداد.





وكانت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق المخازن التجارية في منطقة الكرادة.





وبحسب بيان المديرية فقد قالت "بعد ان قدم رجال الدفاع المدني جهود كبيرة وثلاث اصابات بين صفوف منتسبيه وطيلة ثلاثة ساعات من العمل الشاق المضني لاخماد حريق هائل داخل مجمعات تجاري وسط بغداد".





وبدوره ذكر مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان بحسب البيان، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المؤمول التجارية المخصصة لبيع الاصباغ والمواد الانشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال وعبوات الاصباغ التي تتفجر بفعل الحرارة على رجل الدفاع المدني الأبطال الذين سجلوا ثلاث اصابات بين صفوفهم في عمليات الاقتحام المباشر وسط المجمعات المحترقة".





وتابع البيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى الابنية المجاورة والدور السكنية القريبة بعد ان نفذت فرق انقاذ الدفاع المدني عمليات الاخلاء للمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الحريق وبمشاركة 50 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف تابعة الى مديرية الدفاع المدني تم إنهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية بين المواطنين مع تحجيم اضرارها المادية داخل المخازن التجارية المحترقة في مجمع المأمول التجاري".



