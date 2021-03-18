ضبط طن و200 لتر خل لإحدى الشركات الكبرى لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت إدارة الأغذية بإدارة المحله الثاني من ضبط طن و ٢٠٠ لتر خل طبيعي مضاف إليه خل صناعي و ٢٠٠ كيلو عسل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و١٠٠ كيلو زيت حار وطحينة بيضاء غير مدون عليهم أي بيانات وقد تم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل بوزارة الصحة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر جنحه صحيه لعدم استيفائها للاشتراطات الصحيه ولعدم وجود شهادات صحيه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على تشديد الرقابة على ضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.





قام الدكتور محمد شكر مديرعام الطب الوقائي والدكتورة فاطمة يوسف مدير مراقبة الأغذية بتكليف الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لتشكيل لجنة للمرور علي منافذ بيع الأغذية والمصانع والشركات بنطاق ثاني المحلة لمكافحة الغش والحفاظ على صحة المواطنين.



