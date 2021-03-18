حادث مأساوي.. انتحار زوجين بعد معاناتهما مع الزهايمر

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة زوجين مسنين في منزلهما بولاية تشيشاير إثر انتحارهما بعد معاناتهما الكبيرة مع مرض الزهايمر حسب ما ورد في التحقيقات.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اكتشفت جثة المزارعين نورمان ومارجريت والر، 83 و 81 عامًا على الترتيب بعد وفاتها بأيام قليلة.





يصف الضباط وفاتهما بالـ "مفاجئة" ويقومون بالتحقيق الآن حول إذا كان أحدهم أو كلاهما قد انتحر، كما لا يعتقد أن هناك أشخاص آخرين متورطين في الواقعة.





أشادت أسرة الزوجين بهما في منشور عبر وسائل التواصل، معلقين: « ق لوبنا محطمة بفقدان أبينا وأمنا، سنفتقدهم نحن وإخوتهم وأصدقائهم الأعزاء إلى الأبد، كارول وأنجيلا ومارتن وألان».







