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طارق شوقي: البنك الدولي واليونسكو يعرضان تجربة تطوير التعليم في مصر في مؤتمر دولي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن البنك الدولي قرر إقامة مؤتمر دولي لعرض التجربة المصرية في تطوير التعليم أمام الدول الأعضاء، كما أن "اليونسكو" اختارت مصر ممثلة في وزير التربية والتعليم ليكون المتحدث في مؤتمر عالمي عن التطوير أمام 190 دولة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الدول التي تطالب باستخدام المناهج التعليمية، موضحًا أن فنلندا التي تعتلي تصنيف التعليم أطلعوا على نظام التعليم، متابعًا: "رئيسه فنلندا أكدت أن ما طورته مصر احتاجت فنلندا 30 عامًا لتطويره".

وأوضح أن استمرار منظومة التعليم التقليدية كانت ستجعلنا نطور لـ50 عامًا إضافياً، مشيرًا إلى أن هناك إشادة من كثير من الدول حول التعليم في مصر وشكل التطوير.
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