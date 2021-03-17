طارق شوقي: البنك الدولي واليونسكو يعرضان تجربة تطوير التعليم في مصر في مؤتمر دولي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن البنك الدولي قرر إقامة مؤتمر دولي لعرض التجربة المصرية في تطوير التعليم أمام الدول الأعضاء، كما أن "اليونسكو" اختارت مصر ممثلة في وزير التربية والتعليم ليكون المتحدث في مؤتمر عالمي عن التطوير أمام 190 دولة.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الدول التي تطالب باستخدام المناهج التعليمية، موضحًا أن فنلندا التي تعتلي تصنيف التعليم أطلعوا على نظام التعليم، متابعًا: "رئيسه فنلندا أكدت أن ما طورته مصر احتاجت فنلندا 30 عامًا لتطويره".



