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تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من جامعة بكين للغات لعام 2021/2022

الخميس 18/مارس/2021 - 10:00 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافي المصري ببكين بأن جامعة بكين للغات والتى تعد من أكبر الصروح العلمية عالميًا المتخصصة فى مجال اللغات أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة لديها لعام 2021.

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وقد أعلنت عن مجموعة متنوعة من المنح للمتخصصين فى دراسة اللغة الصينية لغير الناطقين بها من الراغبين فى تعلم اللغة الصينية للعمل فى مجال تعليم اللغة الصينية أو ما يتعلق به، بغرض إنشاء كوادر دولية مؤهلة لتعليم اللغة الصينية وهى على النحو التالى:

- منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تدريس اللغة الصينية.

- منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس فى تدريس اللغة الصينية.

- منحة دراسية لدراسة اللغة الصينية لمدة سنة أكاديمية.

- منحة دراسية لفصل دراسى واحد.

- برنامج خاص مدته أربعة أسابيع.

واوضحت أن ذلك علمًا بأنه تم فتح باب التقدم لهذه المنح من الآن، وتاريخ غلق باب التقدم وفقًا لكل برنامج ويمكن الإطلاع على شروط المنحة ، وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة من خلال الرابط التالى:
http://cis.chinese.cn
https://admission.blcu.edu.cn/en/2020/1104/c1453a2177/page.htm

كما أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
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