ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يحجز مقعدا بدور ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء لاتسيو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه الإيطالي لاتسيو بهدفين مقابل هدف، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.


وسجل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الهدف الأول عند الدقيقة 33، من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.


طوفان البايرن الهجومي استمر في الفترة الثانية، ليتمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج من تدوين الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 73.



 سجل ماركو بارولو هدفًا شرفيًا لفريق العاصمة الإيطالية عند حدود الدقيقة 82. 


النجم ليفاندوفسكي وصل بهذا الهدف لـ 39 مع العملاق البافاري هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 73 له في دوري أبطال أوروبا، معززا مركزه الثالث في ترتيب الهدافين تاريخيا، كما يعد هذا الهدف رقم 18 له في عام 2021.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال