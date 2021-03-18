بايرن ميونخ يحجز مقعدا بدور ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء لاتسيو

حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه الإيطالي لاتسيو بهدفين مقابل هدف، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الهدف الأول عند الدقيقة 33، من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.
طوفان البايرن الهجومي استمر في الفترة الثانية، ليتمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج من تدوين الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 73.
سجل ماركو بارولو هدفًا شرفيًا لفريق العاصمة الإيطالية عند حدود الدقيقة 82.
النجم ليفاندوفسكي وصل بهذا الهدف لـ 39 مع العملاق البافاري هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 73 له في دوري أبطال أوروبا، معززا مركزه الثالث في ترتيب الهدافين تاريخيا، كما يعد هذا الهدف رقم 18 له في عام 2021.