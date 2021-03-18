بايرن ميونخ يحجز مقعدا بدور ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء لاتسيو

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الهدف الأول عند الدقيقة 33، من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.





طوفان البايرن الهجومي استمر في الفترة الثانية، ليتمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج من تدوين الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 73.









سجل ماركو بارولو هدفًا شرفيًا لفريق العاصمة الإيطالية عند حدود الدقيقة 82.