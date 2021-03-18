ظلم وقهر وجع وحيرة.. نيرمين الفقي تروج لمسلسها الرمضاني.. تعرف عليه

روجت الفنانة نيرمين الفقى لمسلسها الرمضانى الجديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





و ظهر فى الفيديو مسلسل " ضل راجل" الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.





وكتبت معلقة: " ظلم و قهر وجع و حيرة يارب التوفيق والنجاح للجميع بطولة النجم ياسر جلال رمضان ٢٠٢١".









مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.



