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فن

ظلم وقهر وجع وحيرة.. نيرمين الفقي تروج لمسلسها الرمضاني.. تعرف عليه

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
روجت الفنانة نيرمين الفقى لمسلسها الرمضانى الجديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

و ظهر فى الفيديو مسلسل " ضل راجل" الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

وكتبت معلقة: " ظلم و قهر وجع و حيرة يارب التوفيق والنجاح للجميع بطولة النجم ياسر جلال رمضان ٢٠٢١".


مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجددًا مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضًا يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.
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