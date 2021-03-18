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فن

روبي تتصدر اليوتيوب بـ كليب "أنا لو زعلانة" .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 03:52 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حقق كليب "أنا لو زعلانة" للمطربة روبى اكثر من 300 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناتها باليوتيوب،واحتل التريند الـ6. 

والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.

وتقول كلمات الأغينة:

لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه
 
من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك 

لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة 

طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك 

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته 

على قلبي الي بايدي وجعته 

على ثقتي في نفسي الي اتهزت ميت مره معاك 

ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك 

و ياعم بسيطة يالتوفيق الف سلامه 

الروح في ايدين الي خالقها و انا لسه بعيش 

و ياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما 

انا بس الي مكنتش شايفة و كان في تشويش 

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته 

على قلبي الي بايدي وجعته 

على ثقتي بنفسي الي اتهزت ١٠٠ مره معاه

 ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك 

ايوه انا غلطانه بأمانة 

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول 

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك


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