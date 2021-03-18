بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما

وقع باحث في شركة أمريكية متخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية في ورطة قانونية على خلفية بحثه عبر الإنترنت عن سموم قاتلة فضلًا عن قيامه بشراء 800 حبة من بذور الخروع، وذلك كي يتمكن من استخراج مادة "الريسين" السامة منها، حسبما أفاد مدعون فيدراليون.





كان "اشتياق علي صائم"، المقيم بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، قد اتُهم أمس الأول، الثلاثاء، بعرقلة سير العدالة حيث يُزعم أنه كذب على عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء إجرائهم تحقيق حول سبب محاولته الحصول على السم القاتل.





ووفقًا للسلطات، فإن "صائم" طلب عبر الإنترنت 100 عبوة من حبوب الخروع تحتوي كل منها على 8 بذور.





يذكر أن "الريسين" هو سم قاتل يمكن استخراجه من بذور أو حبوب نبات الخروع، ورغم أن شراء البذور من أجل زراعة النبات ليس فعلًا غير قانوني في حد ذاته لكن استخراج "الريسين" من الحبوب غير قانوني.





وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الواقعة أنه عند استجواب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ"صائم"، البالغ من العمر 37 عامًا، بشأن شرائه للبذور زعم أنه ينوي زراعتها كنبات زينة في شقته، مضيفًا أنه اشترى بالخطأ 100 عبوة بدلًا من عبوة واحدة.









ويُزعم أنه بعد تحدثه إلى ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى عملية بحث عن "سموم بلا طعم يمكن تصنيعها منزليًا"، وعند قيام السلطات باستجوابه مرة أخرى كرر ما قاله سابقًا بشأن نيته زراعة البذور كزينة، لكن السلطات تقول إنه اشتراها خصيصًا لاستخراج "الريسين".





وأفاد العملاء الفيدراليون بأن "اشتياق علي صائم" حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الهندسة الطبية الحيوية وعمل مديرًا للأبحاث المتقدمة في شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها ولاية "ماساتشوستس" في ذلك الوقت، وقد وُجهت إليه تهمة عرقلة سير العدالة، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.