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منوعات

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي

الخميس 18/مارس/2021 - 01:39 ص
شابة في مقتبل العمر
شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها بسبب «هجوم قرود»
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هدير علاء
لقيت شابة هندية في الـ21 من عمرها مصرعها أثناء محاولتها النجاة بحياتها من هجوم مجموعة من القرود، حيث انتهى بها الحال جثة هامدة إثر سقوطها من أعلى سطح في ولاية "تيلانجانا" الواقعة جنوب الهند.

وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل الحادث، موضحة أن الضحية التي أشير إليها فقط بـ"ج. سيريشا" كانت تمرح برفقة صديقاتها في شرفة محل إقامتهن، إذ كن يمارسن لعبة "الريشة الطائرة" عندما شرعت مجموعة القرود في مطاردتها فجأة، وذلك في الـ10 من مارس الجاري.


وحاولت "سيريشا" وصديقاتها في البداية تخويف القرود وإبعادهم لكن دون جدوى، وهو ما أصابهن بالذعر وشرعن في الفرار بعد ذلك خوفًا من التعرض لهجوم، وأثناء محاولة الضحية التخلص من مطاردة القرود سقطت من أعلى السطح ولقيت حتفها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام هندية.

يشار إلى أن الضحية كانت تقيم برفقة صديقاتها في شقة بمدينة "ورنجل" في ولاية "تيلانجانا"، وذلك أثناء تلقيهن تدريب في مجال البرمجيات التطبيقية.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقًا في الحادث عقب العثور على "ج. سيريشا" جثة هامدة جراء تعرضها لإصابات متعددة.


تعد هجمات القرود المميتة في الهند نادرة لكن هذا لا يعني أنه لم يُسمع عنها من قبل، حيث أنه على سبيل المثال في شهر نوفمبر لعام 2019، لقي طفل حديث الولادة عمره 12 يومًا مصرعه بعد أن اقتحمت مجموعة قرود مسكن عائلته واستطاعوا انتزاعه من أحضان والدته، وتعرض لإصابات مميتة أودت بحياته، وفي الشهر ذاته لقيت امرأة مسنة في الـ58 من عمرها حتفها جراء هجوم عنيف لمجموعة قرود، وفي الحالتان وقع الهجوم بولاية "أتر برديش".
بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي
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