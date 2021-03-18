بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي

لقيت شابة هندية في الـ21 من عمرها مصرعها أثناء محاولتها النجاة بحياتها من هجوم مجموعة من القرود ، حيث انتهى بها الحال جثة هامدة إثر سقوطها من أعلى سطح في ولاية "تيلانجانا" الواقعة جنوب الهند.





وتناولت تقارير وسائل إعلام تفاصيل الحادث، موضحة أن الضحية التي أشير إليها فقط بـ"ج. سيريشا" كانت تمرح برفقة صديقاتها في شرفة محل إقامتهن، إذ كن يمارسن لعبة "الريشة الطائرة" عندما شرعت مجموعة القرود في مطاردتها فجأة، وذلك في الـ10 من مارس الجاري.









وحاولت "سيريشا" وصديقاتها في البداية تخويف القرود وإبعادهم لكن دون جدوى، وهو ما أصابهن بالذعر وشرعن في الفرار بعد ذلك خوفًا من التعرض لهجوم، وأثناء محاولة الضحية التخلص من مطاردة القرود سقطت من أعلى السطح ولقيت حتفها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام هندية.





يشار إلى أن الضحية كانت تقيم برفقة صديقاتها في شقة بمدينة "ورنجل" في ولاية "تيلانجانا"، وذلك أثناء تلقيهن تدريب في مجال البرمجيات التطبيقية.





وفتحت الشرطة المحلية تحقيقًا في الحادث عقب العثور على "ج. سيريشا" جثة هامدة جراء تعرضها لإصابات متعددة.







