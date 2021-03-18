ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

لقي أب بريطاني في الـ40 من عمره مصرعه في حادث سيارة عقب انطلاقه بسرعة تصل إلى 150 ميلًا في الساعة في محاولة لكسب رهان مع زميل له من خلال إثبات أن سيارته المعدلة أسرع من سيارة زميله، حسبما تبين في تحقيق قضائي في واقعة مصرعه عُقد خلال الأيام الماضية.





وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن "كيث روس"، الذي عمل مهندسًا في البحرية الملكية البريطانية، كان قد تباهي أمام أحد زملائه، ويُدعى "هاري مالبون" بأن سيارته المعدلة يمكنها تسجيل رقم قياسي، قبل أن يصطحب زميله في جولة بالسيارة من قاعدة بحرية بمدينة "بورتسموث" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، وذلك في الـ15 من يوليو العام الماضي.









وانطلق "روس" بسرعة وصلت إلى 150 ميلًا في الساعة على طريق سريع، قبل أن يفقد السيطرة ويتعرض لحادث وقد أطاحت به قوة التصادم من داخل السيارة بسبب عدم ارتدائه حزام الأمان.





وروى "هاري مالبون" ملابسات حادث السيارة الذي أودى بحياة "كيث روس" قائلًا إن الأمر بدأ كمزحة، إذ كان يحاول إغاظة المتوفى بقوله إن سيارته أسرع من السيارة المعدلة الخاصة بـ"روس"، واقترح الأخير أن يذهبا معًا في جولة بالسيارة.









وأكد "مالبون" أن "روس" كان منطلقًا بسرعة جنونية وفقد بعد ذلك السيطرة تمامًا على السيارة حتى اصطدمت بحاجز على الطريق السريع وسقطت على طريق آخر أسفله، وسقط الضحية من داخل السيارة وتوفي متأثرًا بإصابات متعددة من بينها كسر في الجمجمة، وترك وراءه زوجة و5 أطفال.



