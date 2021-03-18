ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

الخميس 18/مارس/2021 - 05:54 ص
طفل 3 أعوام يلقى
طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة
Advertisements
هدير علاء
توفي طفل عمره 3 أعوام وأصيبت والدته بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى مستشفى، وذلك بعد أن تسلل كلبان من سلالة "بيتبول" إلى حديقة منزلهما بولاية "نيو جيرسي" الأمريكية أمس الأول، الثلاثاء، وهاجما الأم وطفلها.

وأفاد مسئولون محليون بأن الهجوم وقع بعد ظهر الثلاثاء في محل إقامة العائلة بمدينة "كارتيريت" بالولاية الأمريكية، وكشف جيران العائلة عن تفاصيل الحادث موضحين أن الطفل كان يلعب في الفناء الخلفي عندما تمكن الكلبان من التسلل من المنزل المجاور عبر السياج الذي يفصل بين العقارين واندفعا نحوه.


وصرح أحد الجيران لمحطة تلفزيونية أمريكية بأنه سمع صوت صرخات الأم أثناء استغاثتها طلبًا للمساعدة لكن لم يتدخل أحد للسيطرة على الكلبين، لافتًا إلى أن العائلة انتقلت إلى المنزل الذي شهد الحادث منذ قرابة شهر.

وعند وصول خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كانت الأم وطفلها مصابين بجروح خطيرة لدرجة تطلبت نقلهما جوًا إلى المستشفى؛ وتوفي الطفل في غضون بضع ساعات، ومازالت والدته بالمستشفى.


يذكر أن السلطات المحلية لم تكشف عن هوية الضحيتين لوسائل الإعلام، لكن صديقًا لوالد الطفل المتوفى قال إن العائلة لديها 3 صبية في سن مبكرة، لافتًا إلى أن الزوجين وأطفالهما الثلاثة من باكستان في الأساس.

وجاء في تقارير وسائل إعلام تداولت الواقعة أن الشرطة أطلقت النار على الكلبين في موقع الحادث، ولم يتبين إذا ما كان مالكهما سيواجه أي اتهامات جنائية.
طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة
طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة
طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما

حالتها تطلبت تدخلًا جراحيًا.. إصابة أم بجروح مروعة أثناء إنقاذ طفلتها من كلب مفترس

ترشيحاتنا

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي

الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة

ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور الصعبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما