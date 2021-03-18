طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

توفي طفل عمره 3 أعوام وأصيبت والدته بجروح خطيرة نُقلت على إثرها إلى مستشفى، وذلك بعد أن تسلل كلبان من سلالة "بيتبول" إلى حديقة منزلهما بولاية "نيو جيرسي" الأمريكية أمس الأول، الثلاثاء، وهاجما الأم وطفلها.





وأفاد مسئولون محليون بأن الهجوم وقع بعد ظهر الثلاثاء في محل إقامة العائلة بمدينة "كارتيريت" بالولاية الأمريكية، وكشف جيران العائلة عن تفاصيل الحادث موضحين أن الطفل كان يلعب في الفناء الخلفي عندما تمكن الكلبان من التسلل من المنزل المجاور عبر السياج الذي يفصل بين العقارين واندفعا نحوه.









وصرح أحد الجيران لمحطة تلفزيونية أمريكية بأنه سمع صوت صرخات الأم أثناء استغاثتها طلبًا للمساعدة لكن لم يتدخل أحد للسيطرة على الكلبين، لافتًا إلى أن العائلة انتقلت إلى المنزل الذي شهد الحادث منذ قرابة شهر.





وعند وصول خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كانت الأم وطفلها مصابين بجروح خطيرة لدرجة تطلبت نقلهما جوًا إلى المستشفى؛ وتوفي الطفل في غضون بضع ساعات، ومازالت والدته بالمستشفى.









يذكر أن السلطات المحلية لم تكشف عن هوية الضحيتين لوسائل الإعلام، لكن صديقًا لوالد الطفل المتوفى قال إن العائلة لديها 3 صبية في سن مبكرة، لافتًا إلى أن الزوجين وأطفالهما الثلاثة من باكستان في الأساس.



