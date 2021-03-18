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رياضة

عمر رضوان: أتمنى العودة مجددا للأهلي.. وأحد أحلامي التواجد بالمنتخب

الخميس 18/مارس/2021 - 05:37 ص
عمر رضوان
عمر رضوان
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محمد رشاد
قال عمر رضوان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه يأمل في العودة مجددًا إلى ناديه السابق الأهلي في الفترة المقبلة عقب التالق بشكل لافت مع فريقه فى الفترة الماضية.

وأضاف رضوان خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "خرجت من الأهلي كإعارة 3 سنوات متتالية، وكنت أريد أن أحصل على الخبرات مبكرا ، أرغب في العودة إلى النادي الأهلي مجددا، ولكن لا يحدث تواصل بيني وبين مسؤولي النادي في الوقت الحالي".

وتابع: "حلمي الاحتراف الخارجي، وهذا لن يأتي إلا بالمشاركة في المباريات".

وعن منتخب مصر، أكمل: "حدث في الفترة الأخيرة تواصل من أجل تجهيز أوراق السفر ولكن لم يحدث تواصل مرة أخرى ، أحد أحلامي بالطبع أن أتواجد في المنتخب الأول، وأتمنى هذا يحدث، وسأكون سعيدا إذا تم انضمامي، حتى لو أنني أعلم أن فرصة مشاركتي ستكون ضئيلة، ولكن سأحاول العمل من أجل إثبات ذاتي، وإن لم أنضم سأعمل مجددًا لكي أنضم في المعسكر التالي".
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