عمر رضوان: أتمنى العودة مجددا للأهلي.. وأحد أحلامي التواجد بالمنتخب

قال عمر رضوان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه يأمل في العودة مجددًا إلى ناديه السابق الأهلي في الفترة المقبلة عقب التالق بشكل لافت مع فريقه فى الفترة الماضية.





وأضاف رضوان خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "خرجت من الأهلي كإعارة 3 سنوات متتالية، وكنت أريد أن أحصل على الخبرات مبكرا ، أرغب في العودة إلى النادي الأهلي مجددا، ولكن لا يحدث تواصل بيني وبين مسؤولي النادي في الوقت الحالي".





وتابع: "حلمي الاحتراف الخارجي، وهذا لن يأتي إلا بالمشاركة في المباريات".



