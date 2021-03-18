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منوعات

حادثة مأساوية.. قٍرْدة تهاجم شابة وتمزقها حتى وفاتها

الخميس 18/مارس/2021 - 09:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرّضت شابة لهجوم وحشي من قبل قرود أودى في النهاية إلى وفاتها بشكل مأساوي، جيث لم يتمكن أحد من مد يد العون لها ومعاوناتها على النجاة من تلك المطاردة.

كانت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا تلعب لعبة تنس الريشة مع أصدقائها في ساحة عندما هاجمتها القردة ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وذكرت الشرطة أن المرأة التى تدعى "ج. سيريشا" حاول رفاقها اخافة القردة لإبعادهم عنها  فى منطقة وارانجال فى تيلانجانا بالهند، لكنهم أصيبوا بالذعر وبدأوا في الفرار عندما بدت القردة  وكأنها على وشك الهجوم عليهم.

وقد بدأت الشرطة المحلية تحقيقا بعد العثور على الفتاة  "سيريشا" وهي خريج ماجستير تطبيقات الكمبيوتر ، ميتا بعدة اصابات، كما ذكرت الشرطة انه تم اعلان وفاة السيدة سيريشا فى مكان الحادث بعد ان مزقت القردة جسدها.

كانت الشابة  تعيش مع أصدقائها في شقة بينما كانوا يتلقون تدريبًا مهنيًا في المنطقة عندما وقع الهجوم في 10 مارس، فقد كانت هجمات القردة القاتلة في الهند نادرة ففي نوفمبر2019، أودى هجومان بحياة طفل يبلغ من العمر 12 يوماً وامرأة تبلغ من العمر 58 عاماً في مدينة أغرا.
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