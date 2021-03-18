الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد توقعات إيجابية من رئيس الفيدرالي الأمريكي

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي تعافياً اقتصادياً سريعاً من جائحة فيروس كورونا وقال إنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي قريباً من الصفر.





وتوقع مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه الدوري قفزة سريعة في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم هذا العام في ظل انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بالإبقاء على هدفه لسعر الفائدة قرب الصفر لسنوات.





وعززت السوق مكاسبها بعد أن قال جيروم باول رئيس المجلس في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه النظر في سحب إجراءات دعم الاقتصاد.





وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس لاستشارات إدارة الثروات في نيويورك، "بيان مجلس الاحتياطي اليوم جاء أكثر تفاؤلا مما توقعه البعض. لقد رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي ولسوق العمل على السواء. رأي السوق في البيان أنه يبعث على التفاؤل بدرجة كبيرة."





وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 193.24 نقطة بما يعادل 0.59 بالمئة ليصل إلى 33019.19 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 11.58 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3974.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 53.64 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 13525.20 نقطة.





وصعدت أسهم أمازون، مقدمة أكبر الدعم لستاندرد أند بورز.