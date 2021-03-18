بينهما مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في عدة مناطق بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد السعوديةعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، محذرا من نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية وتشمل مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).





وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.



