ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهما مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في عدة مناطق بالمملكة

الخميس 18/مارس/2021 - 08:36 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في عدة مناطق بالمملكة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشف المركز الوطني للأرصاد السعوديةعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، محذرا من نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية وتشمل مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة البحر متوسط، ذكرت الأرصاد السعودية أن الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا جديدا للمواطنين

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان 7 مناطق

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم في المملكة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار قادمة.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

ترشيحاتنا

ننشر خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج

رحيل المطربة السورية ميادة بسيليس

طارق السيد: إدارة الزمالك أخطأت برحيل باتشيكو في هذا التوقيت

ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور الصعبة

شادي محمد: فرصة الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مستحيلة

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مارس 2021

عرض الخميس .. اشتر آيفون 7 بـ 2600 جنيه

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

قرار صادم من سامسونج لمحبي الهواتف كبيرة الحجم

8 وسائل ذهبية لجلب الرزق الواسع والبركة .. عليك بها

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض

ميدو في رسالة تحذيرية لوزير الرياضة وإدارة الزمالك: احذروا الخونة.. ومن أتى بكارتيرون فعليه تقديم استقالته

حكم قراءة القرآن من المصحف بدون ضوء .. الإفتاء تجيب .. فيديو

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة