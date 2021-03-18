خبير اقتصادى : المشروعات التنموية ستغير وجه سيناء بالكامل..فيديو

قال الخبير الاقتصادى، محمد محمود، إن المشروعات القومية التى تتم فى سيناء كانت غير مسبوقة بشكل كبير.





ولفت الى أن أهم ضامن فى سيناء هو التنمية فيها، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى القضاء على الإرهاب فى سيناء واستقرار الأوضاع لذلك يجب تنمية سيناء اقتصاديًا.





وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التنمية الاقتصادية فى سيناء لها مردود كبير جدًا على المواطن السيناوى، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تنموية فى سيناء ستغير وجهها تمامًا على المدار الطويل.





وتابع أن هناك 3 مدن يعدون جنة الله فى الأرض وبه ممر مائى ويمكن استغلال تلك المدن سياحيًا واستثماريًا، منوهًا بأن هناك مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بـ240 مليون دولار لانشاء مصنع للقاطرات الكهربائية فى بورسعيد، كما أنه سيتم افتتاح نفق الشهيد احمد حمدى 2 وسيعمل على ربط سيناء بالدلتا والقاهرة والصعيد.



