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توك شو

دراسة تقديم حوافز مالية للأسر الملتزمة بتنظيم النسل.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 18/مارس/2021 - 09:41 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى

بوابة الشروق 
فى الذكرى 23 لإستردادها.. رفع العلم المصرى على قلعة صلاح الدين بطابا

الجمهورية 
الفصائل الفلسطينية تعرب عن تقديرها للرئيس السيسي على الجهود التى تبذلها مصر فى رعاية الحوار الوطني الفلسطيني

اليوم السابع 
رئيس الوزراء: العادات المصرية فى شهر رمضان قد تؤدى لزيادة حالات إصابات كورونا 
الخارجية: مصر تقود تحركا واسع النطاق بالأمم المتحدة لاعتماد بيان حول قضايا المياه الدولية

مصراوى
البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى 

المصرى اليوم
وزيرة التخطيط: ندرس تقديم حافز مادى للأسرة الملتزمة بضوابط تنظيم الأسرة 

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