مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة إيه سي ميلان الإيطالي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





الدوري الأوروبي:





آرسنال - أولمبياكوس، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميرم 1





مولده - غرناطة، الثامنة إلا خمس دقائق، عبر قناة بي إن سبورت 3





شاختار - روما، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 3





دينامو زغرب - توتنهام، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 2





يونج بويز - أياكس أمسترادم، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 3





فياريال - دينامو كييف، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3





ميلان - مانشستر يونايتد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1





جلاسكو رينجرز - سلافيا براج، بي إن سبورت بريميوم 2.





الدوري المصري" الممتاز ب"





بلدية المحلة - الرجاء





الجزيرة المطروحي -حرس الحدود





ألعاب دمنهور - مالية كفر الزيات





دكرنس - أبو قير للأسمدة





كفر الشيخ - سبورتنج





الأولمبي - بيلا





المنصور - بني عبيد





فاركو - الحمام.