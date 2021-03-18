برلمانية تكشف تفاصيل مناقشة ظاهرة انتشار تعاطى المواد المخدرة بسوهاج

قالت النائبة ألفت المزلاوى جرى اليوم جلسة نقاش موسعة وطويلة تفعيلا لمبادرتي "سوهاج ضد الإدمان" والتى تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار تعاطي المواد المخدرة بمحافظة سوهاج، كما وعدت ضمن مشروع الملفات العشرة التى أتبناها نيابة عن المجتمع السوهاجي كله.





وأضافت " وبحضور السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسادة وكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي ومدير المركز الإقليمي لإعلام جنوب الصعيد وممثلي الأزهر الشريف والكنائس المصرية ووزارة الأوقاف.





و قالت قام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بعرض خطته للحد من انتشار الإدمان بالمحافظة والجدول الزمني الذي يستهدف العمل التوعوي داخل قري ونجوع وشوارع المحافظة ، وبعد حوار عميق هادف ، قمنا بوضع التوصيات الآتية:





سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفي "العزيمة" داخل المبني المخصص لها بالمركز الحضري الصحي بمدينة سوهاج الجديد، أحد أصول جامعة سوهاج، على أن تستقبل المستشفي النفسية التابع لوزارة الصحة الحالات لحين الانتهاء من تجهيز مستفي العزيمة خلال موعد اقصاه ستة شهور.

- ربط عدد من الخدمات الحكومية بتقديم شهادة السلامه من الإدمان بعد الحصول على النص التشريعي اللازم.





و قالت شملت التوصيات إجراء التحاليل الدورية على كافة موظفي الجهاز الإداري بالمحافظة، وتفعيل نصوص القانون بشأن من تثبت التحاليل تعاطيه للمواد المخدرة.





وإخضاع كافة سائقي اتوبيسات المدارس للتحليل وكذلك سائقي النقل الجامعى والمواصلات العامة.





بالإضافة إلى خطة متكامله لتوعية طلاب 1000 مدرسة إعدادي وثانوى وخصوصا التعليم الفني.





و لفتت إلى استهداف 50 ألف طالب بجامعة سوهاج للتوعية اللازمة التى تقوم بها الكوادر المؤهلة من صندوق مكافحة الإدمان بالإضافة إذذلى تدريب عدد 2000 رائدة ريفية وقيادة نسائية لبقاء التوعية داخل القري والريف.





وأشارت الى إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" بين قري المحافظة، على أن تحصل القري الفائزة بخلوها من الإدمان والتعاطي علي مكتسبات و مخصصات تطويريه تقدمها الدولة و تقديم حزمة من الحوافز للمتعافين من الإدمان وتوفير حياة كريمة للمتعافي وأسرته.