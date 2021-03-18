أغان جديدة على الساحة الفنية .. روبي وحماقي الأبرز

قام عدد من المطربين بطرح أغاني جديدة على مدار الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:

روبي

طرحت روبي، أغنية جديدة بعنوان "أنا لو زعلانة"، على شكل الفيديو كليب حيث تقول كلماتها:" لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه .. من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك.. لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة .. طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك".



انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته .. على قلبي الي بايدي وجعته .. على ثقتي في نفسي الي اتهزت ميت مره معاك .. ايوه انا غلطانه بأمانة .. كان لازم تيجي مني من الاول .. انا ليه سبت الوقت يطول .. مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك".





كما طرحت أغنية جديدة بعنوان "في حتة تانية" وهي هيد ألبومها الجديد.





تقول كلمات الأغنية: " جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة .. جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة".





بسمة العيون ورسمة الشفايف شايف الحلاوة .. أصل الافندي ده في حته تانية عندي .. مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة .. أصل الافندي ده في حته تانيه عندي .. مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة".





محمد حماقي

طرح محمد حماقي، أغنية جديدة بعنوانؤ تقول كلماتها: " ضحكة بتطلع م القلب .. بنعيشها أنا وانت في حب .. ونقول للوقت يفوت بشويش .. مع بعض لحد الفجر .. أنا وانت في نفس الكادر .. أجمل من كده يا حبيبي مافيش".



كل دقة في قلبي بتناديك .. كل حضن أنا باخده من عينيك .. كل لحظة بعيشها بين إيديك .. تسوى عندي حياة .. كل صورة بتحكي في حكايات .. لما نكبر تبقى ذكريات .. ده اللي عدى حبيبي واللي فات .. مستحيل ننساه".





"حته تانيه" كلمات: أمير طعيمة، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع: تميم.



سميرة سعيد

طرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنية جديدة بعنوان "متاهة"، عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة .. حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها".





وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها .. بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها .. كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا".





محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة بعنوان " بَقِت معايا"، وهي من كلمات : سارة فرج، و ألحان: إيهاب عبد الواحد و محمود عسيلي، و توزيع أمير هداية، و تسجيل : خالد سند، ميكس و ماستر : محمد صقر، ومن إخراج : إبراهيم حدرج.





تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، أغنية جديدة بعنوان " بقول عادي" تقول كلماتها: "بقول عادي .. أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع .. أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع .. وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة .. بقول عادي .. لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح".





فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح .. قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة .. ومهما ببان .. کویس أو طبيعي وبعده ريحني .. مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني .. وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني .. مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني".



