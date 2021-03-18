المؤبد لـ4 من أسرة واحدة بتهمة القتل العمد فى الغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبدالكريم والمستشار مصطفى درويش، فى القضية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١١- بمعاقبة (عربى سيد ومصطفى حسن وزين سيد ومحيى كامل) وجميعهم من أسرة واحدة بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة القتل العمد أخذا بالثأر لمقتل أحد أقاربهم بإحدى محافظات الصعيد.

وتعود تفاصيل الواقعة منذ 10 سنوات بعد قيام المتهمين بقتل أحد الأشخاص أثناء خروجه من أحد المساجد بمنطقة الاستاد بمدينة الغردقة أخذا بالثأر لأحد أقاربهم.





، وتمكنت أجهزة الأمن فى وقتها من القبض على ثلاثة من المتهمين وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم محبوسين للمحاكمة، فيما تمت إحالة المتهم الرابع للمحاكمة غيابيا حتى صدر الحكم بالسجن المؤبد.