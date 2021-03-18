ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المؤبد لـ4 من أسرة واحدة بتهمة القتل العمد فى الغردقة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبدالكريم والمستشار مصطفى درويش، فى القضية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١١- بمعاقبة (عربى سيد ومصطفى حسن وزين سيد ومحيى كامل) وجميعهم من أسرة واحدة بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة القتل العمد أخذا بالثأر لمقتل أحد أقاربهم بإحدى محافظات الصعيد.

 

وتعود تفاصيل الواقعة منذ 10 سنوات بعد قيام المتهمين بقتل أحد الأشخاص أثناء خروجه من أحد المساجد بمنطقة الاستاد بمدينة الغردقة أخذا بالثأر لأحد أقاربهم.


، وتمكنت أجهزة الأمن فى وقتها من القبض على ثلاثة من المتهمين وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم محبوسين للمحاكمة، فيما تمت إحالة المتهم الرابع للمحاكمة غيابيا حتى صدر الحكم بالسجن المؤبد.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها