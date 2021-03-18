14 حالة مخالفة لقواعد الاستيراد برسم المنطقة الحرة الجديدة في بورسعيد

كشفت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمرور علي اماكن البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها عن وجود ١٤ حالة مخالفة للقواعد .





واكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه سيتم التعامل مع كافة الحالات المخالفة وفق احكام القانون وضوابطه المعمول بها وقرارات مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.





وحذر محافظ بورسعيد أصحاب الحصص الاستيرادية من وقوعهم فريسة لضعف النفوس من المستخلصين وسماسرة الحصص مشدد على أنه المجال للتلاعب في الفترة المقبلة والإصرار بالمال العام للدولة .





وشدد محافظ بورسعيد على أنه في حالة وقوع اي مخالفة استيرادية برسم المنطقة الحرة يكون خلالها صاحب الحصة هو المدان الرئيسي لانه صاحب الرسالة .





ولفت الغضبان إلى أن اللجنة تتكون من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب .





واعلن محافظ بورسعيد بان اللجنة قامت مؤخرا بالمرور وفحص ٨ اماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة حيث تبين بان هناك ٥ حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر.





وكذلك تبين وجود ٣ حالات مخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط ليصل اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاف الحملة الي ١٤ حالة .





و أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا علي استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها .





وفي سياق متصل اعلن المحافظ بانه تم الاتفاق علي اعتماد التحويل البنكي بختم البنك علي ان يقدم التاجر باقي المستندات الاصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند اصدار قرار الاستيراد للتاكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الاجراءات الذي اقرة مجلس المدينة الحرة.