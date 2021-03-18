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ديني

مبروك عطية: لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال

الخميس 18/مارس/2021 - 11:30 ص
الدكتور مبروك عطية،
الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي
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إيمان طلعت
قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي، إن قانون الشريعة الإسلامية مبني على الحلال لا الحرام، مضيفا: "كل حاجة في الدنيا حلال مادام لم ينزل نص بتحريمه، فكل شيء حلال ومباح إلا ما ورد نص في القرآن بحرمة هذا الشيء".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يؤخذ بالشك في الحرام والحلال والمشكوك فيه نتركه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك ولو أفتوك.

وأشار إلى أن الله أظهر الحلال ليحببنا في دينه، لافتًا إلى أنه من أكبر الكبائر أننا نقول على شيء حرام وهو في الأصل حلال، فلا يجوز استعمال كلمة "عمّال على بطال".

ولفت إلى أن أحد الأشخاص سأله "إبني بيسألني مين اللي خلق ربنا، قلتله قوله مين اللي خلقك مش ربنا هيقولك أه قوله واللي خالق ميبقاش مخلوق أبدًا".
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