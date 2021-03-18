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محافظات

بحضور نائب محافظ مطروح.. ندوة بمناسبة يوم المرأة المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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ايمن محمود
نظم مركز إعلام مطروح ، ندوة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأم العز بريك مدير مركز الاعلام وعدد من طالبات الخدمه العامة.


أكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام الدولة بقضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها وتمكينها فى كافة المجالات.

وأشادت  بدور المرأة بمطروح وجهودها في المجتمع سواء عاملة او طبيبة او معلمه وغيرهن من المهن والأعمال حتى في اقصي التجمعات الصحراوية في رعاية أسرتها وابنائها.

واكدت  على جهود وحرص محافظ مطروح من اجل النهوض بحياة المرأة واوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، مع تقديم كافة اوجه الرعاية والاهتمام من اجل تمكينها في مواقع العمل وتولي قيادات عدد من الجهات والإدارات.

وأشارت الى اهمية وعى الفتيات بدورهن من اجل صنع مستقبل أفضل لهم ، مع تنمية مهاراتهن التعليمية والتدريبية للقدرة على بذل مزيد من جهود خدمة المجتمع من والارتقاء بمكانتهن للحصول على المواقع والمكانة المرموقة.
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