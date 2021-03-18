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توك شو

بالرومبا ... كيف رد محمد عبد الوهاب على الشتائم والانتقادات اللاذعة ؟

الخميس 18/مارس/2021 - 02:37 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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شيرين عادل
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان يستقبل النقد والشتائم أحيانأ الموجهه له بالغناء، مؤكدأ ان الراحل كان شخصية قوية وكان يواجه النقد اللاذع بإصراره وإرادته.

وأوضح  "الشناوى"، خلال  استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن  موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب أنتج بأمواله الخاصة فى فيلم "الوردة البيضاء"، وكان أول مطرب عربى يغنى، وينتج فيلما ملونا.

وأشار إلى الراحل محمد عبد الوهاب كان جرئ وزعيم المجددين، ويستخدم الايقاعات العصرية "الرومبا، السامبا"، والذى كان يعتبره البعض أنه يجرح إيقاع الموسيقى وقتئذ.

وتابع أن موسيقار الأجيال كان عبقريا وفيلسوفا ولم يكن مجرد بالصدفة ولكنه كان عميق الثقافة والفكر والفلسفة ولم يكن نرجسيا بالطبع.
 












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