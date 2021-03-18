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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس 18/مارس/2021 - 02:31 م
عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد القاهرة
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مريم عزت

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، عن موعد نتيجة الفصل الدراسى الأول .

وقال الدكتور عبد السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية تستعد للأعلان عن نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 وذلك فى حد اقصاه 25 من شهر مارس الجارى و قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

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وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.

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