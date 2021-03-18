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ديني

وزير الأوقاف في طابا: لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:47 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن ، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما . 

وأضاف جمعة في تصريح له خلال مشاركته في إحتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على طابا أن المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه ، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل ، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها ، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية . 

كما أشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما وجه وزير الأوقاف تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطني غيور على وطنه محب له ، مؤكدا أن واجبنا أو نواصل عطاء الآباء والأجداد عبر تاريخ عريق وعظيم من العطاء ، وأن نحافظ على هذا الوطن ونضيف إلى بنائه الشامخ عطاءنا وجهدنا لنبني مصرنا الحديثة والجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس .
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