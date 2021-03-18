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اقتصاد

محمد إمبابي: تخفيضات في معرض أهلا رمضان من 25 - 30 %

الخميس 18/مارس/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وصرح محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بأن المعرض هذا العام سيبدأ في الفترة من الأول من أبريل وحتى 15 أبريل القادم ، مشيرا إلى أن المعرض سيتم أقامته بشارع فيصل وذلك على مساحة 2000 متر مربع ومشاركة أكثر من 80 عارضا، موضحا أن المعرض سيضم جميع المنتجات من ياميش رمضان و إضافة إلى معظم السلع الغذائية من سكر وزيت ودقيق ومكرونات وغيرها، إضافة بلح رمضان وغيرها من المنتجات التي تهم المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أنه تم الاتفاق مع العارضين على تقديم خصومات للمستهلك خلال فترة المعرض تتراوح بين 25-30٪ من الأسعار الرسمية للسلعة، موضحا أن الفائدة بذلك تعم على الجانبين المستهلك سيحصل على السلعة مخفضة بينما سيستفيد التاجر من أو العارض من زيادة نسبة مبيعاته من خلال المعرض.

َوأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بدور الحكومة ممثلة في عدة جهات ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي دور محافظة الجيزة في التعاون من أجل تدشين المعرض الذي سيخدم أهالي محافظة الجيزة وتحديدا في منطقتي الهرم وفيصل والمناطق المجاورة لهم.


وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء معارض «أهلا رمضان»، بداية شهر إبريل المقبل، وهذا العام سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان على كافة أنحاء الجمهورية.

ستصل تخفيضات المعرض إلى ما بين 25-30٪ سيكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وسيتم نشر المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجا
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