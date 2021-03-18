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أخبار العالم

لبنان.. الحريري يكشف تفاصيل لقائه مع عون وسط خلافات الطرفين

الخميس 18/مارس/2021 - 04:22 م
سعد الحريري وميشال
سعد الحريري وميشال عون
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أنه اتفق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، على لقاء جديد يوم الاثنين المقبل، للخروج بنتائج حول تشكيل الحكومة.

وقال الحريري في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس بعد لقائه مع عون: "اتفقت مع فخامة الرئيس على اللقاء يوم الاثنين، والهدف الأساسي لاي حكومة هو وقف الانهيار".

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة إختصاصيين واستعمت الى رئيس الجمهورية وملاحظاته".

وأشار إلى أنه يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة، إنما غياب الأفق.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف كل هذا الانهيار لليرة.

وأكد أن "اجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور وسأبقى صريحًا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

والتقى الرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، سعد الحريري، بقصر بعبدا، وذلك بهدف بحث تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" قالت إن من المتوقع عدم حدوث انفراجة حكومية اليوم، مشيرة إلى أن الخلافات على حالها بين عون والحريري.
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