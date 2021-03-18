سعد الحريري يناقش تشكيل الحكومة اللبنانية الاثنين المقبل





وأكد سعد الحريرى، أن الهدف الأساسى من تشكيل الحكومة هو وقف الانهيار الاقتصادي الذي تشهده لبنان.





وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا...

أفادت إكسترا نيوز فى أنباء عاجلة أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يبحث آخر تطورات تشكيل الحكومة، ويلتقي الرئيس اللبنانى ميشال عون لمناقشتها، الأسبوع المقبل.وحسب ما أوردته إكسترا نيوز نقلا عن سعد الحريرى فإن لقاء الحريري مع الرئيس ميشال عون سيكون الاثنين المقبل.