رسم البهجة.. معايير اختيار الصور لنشرها على السوشيال ميديا

أكدت مريم سعيد خبيرة التصميم والتصوير والديكور الخارجى، أن فن التصوير له أهمية عالية في توثيق الزمن الذى نعيشه وإيقاف الزمن للحظات عند موقف أو حدث معين من خلال إلتقاط الصور الإحترافية، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لها فوائد عديدة في تقريب المسافات وخلق قنوات اتصال مع الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل، وخاصة من خلال التوثيق بالصور.





وقالت مريم إن الصور هي أداة محببة إلى الجماهير ومسؤولة عن الانطباع الذي يكونه الجمهور عن أصحاب الحسابات على مواقع السوشيال ميديا، سواء كانت الشخصية منها أم المهنية، لذلك هناك أساليب اختيار صور السوشيال ميديا بالأسلوب الملائم الذى يرسم انطباعا إيجابيا.





وأضافت مريم أن وضع الصور على مواقع السوشيال ميديا عبارة عن ممارسة ثقافية تعبر بها الذات التي تنتجها والتي تتلقاها عن انتمائها الاجتماعي واستعمالاتها القيمية داخل المجتمع الذى تعيش فيه، فهي تعبر عن رؤى نفسية، ومنظورات اجتماعية وظلال ثقافية.





وأكدت أن الإنسان في الوقت الحالي وهذا الزمن الذى نعيشه يسعى من خلال الصور إلى تأكيد الذات، بالإضافة إلى التمتع باللحظة، فتصير الصور المتدفقة المتواصلة ذات أغراض بنائية فإننا في الواقع نقتنص ذواتنا من تلك اللحظات، ونحن نجعل لحظاتنا الشخصية القريبة حفلات مشاهدة جماعية لمشاركة الجميع اى نوع من المشاعر سواء فرح أو حزن ومشاركة النجاحات لأن الإنسان اجتماعي بطبعه.



