نائب يوجه الشكر لوزارة النقل لاستجابتها لمطلبه بشأن طريق دمياط - بورسعيد

أكد النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب أن وزارة النقل استجابت لمطلبه بشأن طريق (دمياط – بورسعيد) ، مؤكدًا أنه سوف يتم الانتهاء منه قبل 30 يونيو2021 ، مضيفًا جاء ذلك في ضوء طلب الإحاطة الذى تقدم به لوزير النقل بشأن مشكلة طريق دمياط - بورسعيد وسوء حالة الطريق ، وتعدد الشكاوي منذ سنوات من وقوع حوادث علي هذا الطريق.





وأضاف النائب ضياء بصل أنه وبعد مناقشة لجنة النقل والمواصلات لطلب الإحاطة وعرض النائب له أرسلت الهيئة العامة للطرق والكباري التابع لوزارة النقل خطابا للنائب تؤكد فيه العمل علي أعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق دمياط - بورسعيد في الجزء الواصل من منطقة شطا حتي مدخل 30 يونيو.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الأعمال في 30 يونيو الجاري ، لتحل مشكلة عاني منها المواطنين لسنوات طويلة ، وفق الله الجميع لخدمة شعب دمياط .