ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

الخميس 18/مارس/2021 - 07:14 م
قطع المياه عن 7 مناطق
قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا
Advertisements
محمد الصاحى
تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري ) لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021 ، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي امام شارع عتاب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة. 

كما كلف المحافظ كلا من رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشيء إلى أصله و بأعلي مستوي عقب الانتهاء من الأعمال . 

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة.. السبت

لمدة 12 ساعة.. ضعف المياه عن بعض المناطق بـ الجيزة غدا

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة..تعرف عليهم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة المقبل

قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات غداً

ترشيحاتنا

قلقون بشأن سد النهضة ومساعى إثيوبيا.. أبرز تصريحات مدبولي أمام الأمم المتحدة

القبض على المتهمين بإشعال حريق بـ مول تجاري في العتبة

سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج معروضة للبيع في مزاد علني.. صور

الكويت.. قرارات عاجلة بشأن شهر رمضان

كاميرات المراقبة فضخت أكاذيب الإخوان .. مصدر أمني يكشف سبب وفاة مواطن خلال القبض على تاجر مخدرات

بعد استبعاده من المنتخب.. محمد إبراهيم: والله العظيم أنا مصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

سلالة كورونا الجديدة .. إليكم أحدث 7 أعراض

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال .. خطوة بخطوة