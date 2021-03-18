الأطباء تحتفل بـ يوم الطبيب المصري الـ43| وزيرة الصحة: تفعيل صندوق مخاطر المهن الطبية.. حسين خيري: نحن في أيام حرب ضد كورونا.. تاج الدين: سجلنا عطاء بلا حدود.. فيديو وصور

نقيب الأطباء يوجه التحية للرئيس لتكريمه االفريق الطبى ويطالب بضمهم للقانون 16 لسنة 2018

وزيرة الصحة فى دار الحكمة:

فخورة بوجودى بين زملائى احتفالًا بيوم الطبيب

الدكتورعوض تاج الدين ينقل تحيات رئيس الجمهورية لجموع الأطباء فى كلمة نيابة عنه

أمين عام الأطباء:

تكريم الرئيس للأطباء في يوم الشهيد رسالة واضحة لدورنا





احتفلت نقابة الأطباء اليوم بيوم الطبيب المصرى الثالث والأربعين فى مقر دار الحكمة وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والذى وجه كلمة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية لجموع الأطباء فى عيدهم وحضرت أيضا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ود اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالنواب ود محمد جزر رئيس لجنة الصحة بالشيوخ ود عادل العدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ،ود حسام عبد الغفار امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية





أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن فخرها بتواجدها بين زملائها من أطباء مصر للاحتفال بيوم الطبيب المصري الذى أقيم بدار الحكمة اليوم ، مؤكدة أنهم كانوا ومازالوا يضربون أروع الأمثلة فى العمل والتضحية ويسطرون بإخلاصهم جهود لن ينساها التاريخ فى سجل هذا الوطن، قائلة: "كطبيبة مصرية أفتخر بوقوفى اليوم فى هذا الصرح العظيم الذى يُعد بيتًا لكل طبيب يرعى مصالحه لخدمة وطنه"، كما أكدت ثقتها فى الأطقم الطبية هو ما ظهر جليًا فى قدرتهم على التغلب على التحديات والصعاب خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.





وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى الأطقم الطبية الذين يعملون بكل كفاءة وتفانِ فى العمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنهم أبطال التجربة المصرية فى التصدى للفيروس"، كما أعربت الوزيرة عن خالص التعازى والمواساة لأسر أبطال من الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.





وأشادت الوزيرة بالجهود التى بذلتها الأطقم الطبية فى تنفيذ المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" والتى تم من خلالها تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين، والتى كان لها أثر كبير فى النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، وإنقاذ حياة الآلاف من خلال حرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والوصول إليهم فى أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان، حيث إن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة أصبحت من أساسيات القطاع الصحى لخدمة المواطن المصرى، فضلًا عن دورهم فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.





وأشارت الوزيرة، أنه بالتزامن مع يوم المرأة المصرية، فإن 80% من العاملين فى الفرق الطبية التى قامت بالمسح فى مبادرات 100 مليون صحة كانوا من الإناث بواقع 53 ألف سيدة، وأن 50% تقريبا من العاملين فى الفرق الطبية التى قامت بالتشخيص والعلاج بالمبادرات كانوا من الإناث أيضا بواقع 10 آلاف سيدة، موجهة التحية والتقدير للعاملين بالقطاع الصحى من السيدات.





واوضحت الوزيرة إلى الخطوات التى اتخذتها القيادة السياسية فى تقديم سبل الدعم لأبطال الطواقم الطبية المصرية الذين لم يألو جهدًا فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووضع مصلحتهم فى المقام الأول، حيث سعت الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية من خلال تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية.





وتابعت أنه تم إطلاق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لجميع الأطباء الملتحقين بالزمالة، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لكافة الأطباء بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية، كما تم اعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية وإرسال بعثات للتدريب فى تخصصات الجراحة والباطنة والطوارىء وطب الأسرة.





ولفتت الوزيرة إلى التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب الأطباء على البرامج التدريبية لتدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية وتم تخريج قرابة 1.600 متدرب بالبرنامجين





كما أشارت إلى إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لصرف التعويضات لأسر المصابين والمتوفين من أبطال الأطقم الطبية، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.





وأعلنت الوزيرة عن انضمام زوجة الطبيب أحمد ماضى، ‏شهيد الواجب الذى توفى أثناء تأدية عمله فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بمستشفى صدر المعمورة للعمل بصندوق مخاطر المهن الطبية، والطبيب محمد سامى الذى فقد بصره أثناء تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم للعمل بصندوق مخاطر المهن الطبية، مؤكدة أن تواجدهم بالصندوق ممثلين عن أسر الضحايا والمصابين سيعكس احتياجات الأطباء المصابين وأسر المتوفين مما يساهم فى الحصول على حقوقهم وتقديم الدعم المادى والمعنوى والاجتماعى لهم.





كما أشارت إلى حرص القيادة السياسية على الحصول على قائمة أسماء أبطال الأطقم الطبية لإطلاقها على كبرى الشوارع والميادين بالعاصمة الإدارية.





ولفتت الوزيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين فى الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنها رفع سن الإحالة إلى المعاش لتصبح 62 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، ومد التعاقد ل 65 سنة لمن يرغب فى ذلك.





وطلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، من الحضور في حفل يوم الطبيب المصري، بالوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء الوطن من الأطباء ورجال الجيش والشرطة.





ووجه النقيب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه الفريق الطبي في كل المناسبات،وعبر عن أمتنانه لرعاية سيادته ليوم الطبيب المصرى .





وقال نقيب الأطباء في كلمته:" نحن في أيام حرب ضد كورونا والأطباء أثبتوا جدارتهم وضحوا بحياتهم فالتقدير المعنوي والأدبي يثلج صدورهم، لكن الأطباء يتطلعون لتقدير مادي أكثر واضاف : أتوجه بطلب واضح وهو ان يتم ضم شهداء الأطباء فى جائحة كورونا الى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية وضمهم القانون 16 لسنة 2018، مشيرا إلى أن قائمة شهداء الأطباء تعدت الـ 400 شهيد بخلاف باقى افراد الأطقم الطبية





ويتزامن يوم الاحتفال بالطبيب المصري، مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، التي أسسها محمد علي والي مصر، أي منذ أكثر من 200 عام، وتم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، لتصبح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.





ونقل الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجموع الأطباء، وألقى الكلمة نيابة عن السيد الرئيس قائلا: .





أتوجه لكم أطباء مصرفي كل مكان وفي كل موقع علي ارض مصرنا الحبيبة ولكم اطباء مصر في كل انحاء العالم , بالتحية والاعزاز لما تقدموه من المثل والقدوة علي الاداء المتميز والخبرة والعطاء والالتزام والاخلاص , ولما تحملون وبكل مسئولية وانتماء لما قدره الله سبحانه وتعالي لكم فانتم ملائكة الرحمة ويد الله في انقاذ البشرية من مخاطر وتداعيات الامراض .

اقدم لكم كل التحية والتقدير والعرفان والاحترام ...

ولقد سجل التاريخ لأطباء مصر عطاء بلا حدود وفي كل مكان وكل زمان وفي كل الظروف الصعبة التي مرت بها امتنا.





يحملون وزملاء لهم من الكوادر البشرية مسئولية واعباء الرعايه والحفاظ علي الأنسان من قبل ولادته برعاية الامهات اثناء الحمل والولادة , الي الولادة الامنة , الي رعاية الطفوله طبيًا وتحصينيًا واكتشاف مبكر للإصابات والأمراض الوراثية الي الرعاية في مراحل الحياه المختلفة .





تحتفل مصر من كل عام يوم 18/3/2021 بعيد الطبيب المصرى





وهو يوم افتتاح أول كلية للطب في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والتي ساهمت مع كليات الطب في مصر والتي أنشئت بالتتابع علي مدي سنوات في تخريج كوادر من الاطباء ذو مستوي رفيع ساهموا في الرعاية الطبية علي مدي السنوات ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية وكثير من بلدان العالم .





وحققت مصر نجاحا كبيرا بسواعد أبنائها في تخفيض وفيات الأمهات بسبب آثار الحمل والولادة وفي انخفاض كبير في وفيات الأطفال في السنه الأولي من العمر والخمس سنوات الاولي من العمر واستطاعت بقدرة الله وبراعة ابناءها بالارتفاع بمستوي توقع الحياة والذي وصل الي ما يقرب من73 عاما .





كما استطاعت مصر التخلص من الكثير من الأمراض المزمنة الخطيرة كالملاريا والدفتريا والسعال الديكي , وكان القضاء علي شلل الاطفال في مصر من أبرز محطات النجاح لمصر , وكان النجاح الكبير في علاج الالتهاب الكبدى(. سى )تسبب في مشاكل صحية و اقتصادية واجتماعية لملايين المصريين كان لهذا النجاح علامة فارقة في الرعاية الصحية في مصر ساهم فيه الاطباء وقدموا مع انجاز عالمي .





كما ساهم الأطباء في مختلف المواقع في أداء متكامل انجاز المبادرات الرئاسية الناجحة





والقضاء علي قوائم الانتظار وكانت جائحة كورونا هذا الوباء العالمي الذي أصاب البشرية كان فيه أداء الأطباء والكوادر الطبية متميزا وساهموا في الحد من الاصابات , وايضا السيطرة علي الكثير من تداعيات المرض وانقاذ حياة الآلاف من الذين أصابهم هذا المرض.





وكانت التضحيات الكبيرة من الاطباء والكوادر الطبية سواء الذين اصيبوا بالمرض وعانوا كثيرا من تداعياته , اوالذين انتقلوا الي رحمة الله واستشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني بكل شجاعة وثقة واصرار وباداء شهد له الجميع بالكفاءة العالية .





وبكل كفاءة واحترافية وعطاء وتضحية ...





لقد استطاعت الاجيال المختلفة من اطباء مصر بالتعليم والتعلم ونقل الخبرة التراكمية من جيل الي جيل استطاعوا توطين كل التقنيات الحديثة تشخيصا وعلاجا لتقديم افضل الرعاية الطبية المصرية للانسان المصري وللانسان في كل مكان وشهد لكم العالم والمنطقة والوطن بقدراتكم المتميزه علما وخبرة واداءا وتفاني , وان ما يجري علي ارض مصر والمنطقة العربية وفي العديد من دول العالم من فحص طبي وتدخلات تشخصية وعلاجية وآلاف العمليات الجراحية بمستوياتها المختلفة وقدر النجاح والانجاز لهو خير دليل حي علي قدرات الطبيب المصري وعبقريته وانسانيته ونحن نحتفل اليوم بيوم الطبيب المصري .. نتقدم لاطباء مصر بكل التحية والتقدير والاعزاز مقدرين لهم ما قاموا وما يقوموا به من واجب وطني ومهني بجدارة كبيرة وحرفية رفيعة المستوي, ونتمني لهم كل التوفيق في مهمتهم وعطاءهم في خدمة الانسان المصري وايضا دورهم في العطاء في كل البلاد التي يرفعون راية مصر منها بتوفيق من الله وبمقدرتهم وخبرتهم وبعطاء الاطباء المصريين.





وذلك فان مصر وادارتها الحكيمة لا تتهاون ولا تدخر جهد للارتقاء بالطبيب المصري وبمجاله الطبي لتذليل العقبات وتسهيل مهمته وواجبه الوطني.





ومن اجل هذا فلنعمل ونجتهد سويا للارتقاء بهذا الوطن الحبيب لنجعلة في مكانته التي يستحقها بجدارته وبجدارتكم المتميزة وبتميز علمائه.









أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، أن حضور القيادات من وزارة الصحة وعلى رأسهم وزيرة الصحة والدكتورة عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ورؤساء لجان الصحة في مجلس الشيوخ والنواب، وهم يمثلون أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية، مع حضور القيادات النقابية يعد تعاون مثمر لخدمة الأطباء .





وثمن د.عبد الحي، في كلمته خلال الاحتفال بيوم الطبيب المصري تكريم الرئيس لشهداء الطب في يوم الشهيد، قائلا: "معناه رسالة واضحة من الرئيس أن شهداء الفريق الطبي، مطالبا ضم شهداء الفريق الطبي إلى صندوق تكريم الشهداء وهو أهم مطلب للاطباء".





وأضاف أمين عام الأطباء: "أطباء مصر عاهدوا الله، والوطن على خدمة وطنهم فالطبيب لا يتخلى عن مسئولياته في مواجهة جائحة كورونا وكل النقابات الفرعية تكاتفت، وهناك أصرار على أن نعمل معا لتحسين ظروف العمل وهيكل الأجور ومنع الاعتداءات وتوفير فرص التدريب حتى لايهاجر أطباء مصر للخارج ،واضاف اتمنى أن نتكاتف لتحقيق ذلك، مشيرا إلى احتفال النقابة بالتحول الرقمي بها واطلاق تطبيق جديد أن يكون كل خدمات النقابة أونلاين.