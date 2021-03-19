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برلمان

برلمانية توضح أهمية تقديم حافز مادي للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:39 ص
النائبة، ميرفت الكسان
النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب
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أميرة خلف
أشادت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التخطيط، لاسيما دراستها بشأن تقديم حافز مادى للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، مؤكدة أن الوزارة بهذه الدراسة قد وضعت يدها على المشكلة الحقيقية الموجودة داخل مصر. 

وأوضحت " الكسان " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الأساسي والرئيسي من هذه الدراسة، يتمثل فى الإرتقاء بالأسر المصرية وتنميتها ، علاوة على الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تسبب عبئًا كبيرًا على الدولة، إلى جانب أنها تلتهم ثمار التنمية، معقبة:" دراسة فى غاية الأهمية، لأن التنمية بتاعتنا تذهب أدراج الرياح أمام النمو السكاني المتسارع ، و للحد من هذه الزيادة لابد من وجود عوامل داعمة، تساعد  الأسر المصرية على أنها تتفهم أن هناك حافز معين يدفعها للتقليل من عدد الأطفال داخل كل أسرة ".  

وأكدت عضو مجلس النواب أن وزارة التخطيط تتبنى سياسة محنكة ، قائمة على عدة محاور: تتمثل في الآتي:  الأول يتعلق بالتوعية والثقافة للأسر ، و محور اقتصادي يتعلق  بالحافز المادي، و محور خدمي ، آخر ثقافي-تشريعي، موضحة أن هذه الخطة ستسهم في مساعدة الحكومة، وكافة الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة . 

وطالبت عضو مجلس النواب بإطلاق حملات توعية وتدريبية للمرأة المصرية، بالاضافة إلى تقديم حوافز داعمة للحفاظ على صحتها، معقبة :" طفلين كفاية بكل أسرة ، و أكتر من كدا بتستهلك صحتها كأم و سيدة مصرية".
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