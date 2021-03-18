دراسة : نقص هذا العنصر في الجسم يسبب الاكتئاب وأمراضا خطيرة

يمكن أن تؤدي مشكلة نقص المعادن الأساسية في الجسم إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

ووفقا لموقع "magazin"، فإن المغنيسيوم معدن مهم للغاية في الجسم، تعتمد عليه العديد من العمليات الحيوية، نظرًا لأهميته بالنسبة للكائن الحي، فإن ما يترتب على ذلك من نقص في هذا المعدن يتجلى في الاكتئاب والتشنجات العضلية وعدم انتظام ضربات القلب وعسر الهضم ويؤدي إلى أمراض أكثر خطورة.

إذا كنت تعانين من الصداع النصفي وأعراض الدورة الشهرية وتقلبات مزاجية مفاجئة ومتكررة وارتعاش العضلات أو عدم انتظام ضربات القلب، فقد يكون السبب الرئيسي هو نقص المغنيسيوم.









على وجه التحديد الأشخاص الذين يشربون الكحول، أو يأكلون بشكل سيئ، أو يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو نقص فيتامين د، يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص المغنيسيوم.









يمكن أيضًا امتصاص المغنيسيوم من خلال الجلد ، لذلك فهو متوفر اليوم في الأسواق على شكل رقائق تُضاف إلى الحمام ، كما أنه عنصر في بعض الكريمات.





