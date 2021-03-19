عميد صيدلة عين شمس: تضحيات الأطباء خلال جائحة كورونا سيذكرها التاريخ

وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدي البلد ان ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من الوباء سوف يذكره التاريخ بحروف من ذهب .

وأكد ان مهنة الطب تعتبر من المهن النبيلة و التي يجب ان يكرم صاحبها تقديرا لجهوده ومساهماته في انقاذ أرواح البشر، مقدما شكره في هذا اليوم لكل طبيب وطبيبه في دولة مصر.

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كما أشار الي ان الدولة المصرية تدعم جيش مصر الأبيض الذى يمثل خط الدفاع الأول لمصر في مقاومة جائحة كورونا، مقدما لهم الشكر على تفانيهم في عملهم لإنقاذ المرضى.

جدير بالذكر ، إن العالم يحتفل بيوم الطبيب ، على حسب كل دولة ، حيث نحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 من شهر مارس من كل عام .





وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، ويجري في هذا اليوم تكريم المميزين من الأطباء من مختلف محافظات مصر .