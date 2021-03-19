حبس شخصين بالقاهرة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصينن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها مع تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، والآخر يحمل جنسية أجنبية حال إستقلالهما سيارة ( قيادة الأول) وعثر بداخلها على عدد ٣ قطع حجرية يشتبه فى أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشة تحوى على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية.





بمواجهتهما قرر أحدهما بإصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه فى شراء قطعة أرض زراعية ، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض ، وأنه فى سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين فى الكشف عن الآثار ، وعقب التأكد من أثريتها يقوما بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .





وبسؤال المتهم الآخر أيدها بما جاء بأقوال المتهم الأول ، وإتهمه فى الشروع فى النصب عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.