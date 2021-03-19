لا تفعلها أبدا.. أخطاء يومية تدمر بشرتك

يعد أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك. عندما تستيقظ وتنظف أسنانك ولكن لا تنظف وجهك ، فإنك تسمح للبكتيريا بالبقاء على بشرتك. عندما تكون نائمًا ، تقوم بشرتك بإصلاح نفسها وتظهر الشوائب والدهون المنتشرة خلال هذا الوقت على السطح في الصباح. سيساعد التنظيف الجيد فورًا على تعزيز فوائد نوم جمالك والتأكد من أن بشرتك خالية من البكتيريا ونظيفة ونظيفة. إذا تجنبت هذه الخطوة ، فلا تتفاجأ عندما تصاب بنوبة مفاجئة من حب الشباب أو تبدو بشرتك باهتة أو دهنية بشكل مفرط.
يجب استخدام مقشر الوجه الخفيف لتنظيف بشرة وجهك ويجب استخدامه مرة واحدة في الأسبوع للبشرة العادية إلى الجافة ، وربما مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للأشخاص ذوي البشرة الدهنية. الشيء الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار بشأن التقشير هو عدم استخدام القوة المفرطة. سيؤدي استخدام حركات فرك قاسية على سطح بشرتك إلى تلف أكثر مما ينفع. يمكن أن يجعل بشرتك أكثر عرضة لظهور حب الشباب بسبب الاحتكاك وبعض الأوساخ الموجودة بالفعل في بشرتك يمكن أن تلتصق وتشتعل وتسبب ظهور البثور المؤلمة.