ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تفعلها أبدا.. أخطاء يومية تدمر بشرتك

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك. عندما تستيقظ وتنظف أسنانك ولكن لا تنظف وجهك ، فإنك تسمح للبكتيريا بالبقاء على بشرتك. عندما تكون نائمًا ، تقوم بشرتك بإصلاح نفسها وتظهر الشوائب والدهون المنتشرة خلال هذا الوقت على السطح في الصباح. سيساعد التنظيف الجيد فورًا على تعزيز فوائد نوم جمالك والتأكد من أن بشرتك خالية من البكتيريا ونظيفة ونظيفة. إذا تجنبت هذه الخطوة ، فلا تتفاجأ عندما تصاب بنوبة مفاجئة من حب الشباب أو تبدو بشرتك باهتة أو دهنية بشكل مفرط.

يجب استخدام مقشر الوجه الخفيف لتنظيف بشرة وجهك ويجب استخدامه مرة واحدة في الأسبوع للبشرة العادية إلى الجافة ، وربما مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للأشخاص ذوي البشرة الدهنية. الشيء الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار بشأن التقشير هو عدم استخدام القوة المفرطة. سيؤدي استخدام حركات فرك قاسية على سطح بشرتك إلى تلف أكثر مما ينفع. يمكن أن يجعل بشرتك أكثر عرضة لظهور حب الشباب بسبب الاحتكاك وبعض الأوساخ الموجودة بالفعل في بشرتك يمكن أن تلتصق وتشتعل وتسبب ظهور البثور المؤلمة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب خلال أيام

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

بدون كريمات باهظة.. تخلصي من اتساع مسام البشرة

بمكونات من مطبخك.. وصفات طبيعية بسيطة لتفتيح البشرة

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات غير متوقعة لقشر الموز

بلاش ترميها..فوائد مذهلة لقشر البيض المكسور

ترشيحاتنا

بفارق 46 عاما .. شابة تصر على الزواج من رجل في عمر جدها لهذا السبب

علامات في الذراع تشير للإصابة بـ جلطة دموية

نرمين الفقى تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: إزاى مش ملكة جمال

وكيل باتشيكو يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيله عن الزمالك

هاني الناظر يكشف تفاصيل مبشرة عن كورونا في الصيف

11 عاما على توليه منصب شيخ الأزهر.. سطور في حياة الإمام.. انفوجراف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها