لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم "آل هارون" خلال أيام

يستعد أبطال فيلم "آل هارون" لتصوير مشاهد خاصة، تضم جميع أبطال العمل فى لوكيشن واحد، إذ من المقرر أن يلتقى جميع الأبطال المشاركين في العمل في مشاهد جماعية، يجري تصويرها خلال أيام داخل اماكن مختلفه بالقاهرة .





وأكد محمد كمال المشرف العام علي الانتاج، أن المشاهد المقبلة تجمع كل نجوم الفيلم فى مشاهد جماعية، موضحا أنه يتم التحضير حاليا للديكور المقرر التصوير فيه، الذي يعتبر من أضخم الديكورات الرئيسية بالعمل، وأضاف أنه من المقرر استقبال بعض القنوات الفضائية المصرية والعربية لتغطية كواليس الفيلم وإجراء لقاءات مع جميع أبطاله.





يذكر أن فيلم "آل هارون" الذى يتم تصويره حاليا هو من أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى، ويعتبر أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة الفنية وأصبحت ضمن اشهر الافلام التي يجرى تصويرها حاليا، تمهيدا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها .





فيلم " آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم .



