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منوعات

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:30 ص
مصرع طفلة جوعًا بعد
مصرع طفلة جوعًا بعد تركها دون رعاية
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هدير علاء
بعد أن هجرتها والدتها، أو بعبارة أخرى السيدة التي كانت مسئولة عن رعايتها، لكي تهرب برفقة عشيقها تاركة إياها بمفردها دون رعاية، توفيت طفلة جوعًا عن عمر يناهز 3 سنوات، حيث عُثِر عليها ميتة بمنزل خاوٍ في مدينة "جومي" بكوريا الجنوبية.

وجاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية أنه عُثِر على رفات الطفلة في الـ10 من فبراير الماضي، ويعتقد المحققون أنها ماتت جوعًا قبل حوالي 6 أشهر من العثور عليها؛ وكشفت تحاليل الحمض النووي (DNA) عن مفاجأة لا تصدق، حيث تبين أن والدة الضحية "ظاهريًا" والتي أُلقي القبض عليها ولم تكشف السلطات سوى عن اسمها الأول "كيم"، ليست والدتها البيولوجية لكنها في حقيقة الأمر الأخت البيولوجية للضحية.


وتوصل المحققون إلى أن جدة الضحية "ظاهريًا"، وهي سيدة في الـ49 من عمرها أشير إلى اسمها الأول "سوك"، هي والدتها البيولوجية.

ونقلت صحيفة "The Sun" عن وسائل إعلام محلية أن "سوك" تركت الطفلة المتوفاة عقب ولادتها لابنتها الكبرى كي تتولى هي رعايتها برفقة زوجها سابقًا، لتصبح أختها الكبرى بذلك هي والدتها رسميًا.

وتبين أيضًا أن زوج "سوك" ليس الأب البيولوجي للضحية، وتسعى الشرطة حاليًا لتحديد هوية الأب الحقيقي، وتعتقد الشرطة أنه بعد انفصال "كيم" عن زوجها في شهر أبريل من العام الماضي، فقد تخلت عن شقيقتها الصغرى وانتقلت للإقامة مع عشيقها.


وأفادت وسائل الإعلام المحلية أيضًا بأن "كيم" أنجبت بدورها مولودًا في نفس الوقت الذي وضعت فيه والدتها الطفلة الراحلة، لكن مكان المولود غير معلوم وتبحث الشرطة حاليًا عنه.

يذكر أنه قد أُلقي القبض على "سوك" في الـ10 من مارس الجاري، وتوجد وابنتها الكبرى قيد الاحتجاز مع استمرار التحقيقات.
أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها
أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها
أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها
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