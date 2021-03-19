الرئيس الفلسطيني يقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات





قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إقالة عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.





وتعتبر مؤسسة ياسر عرفات، التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل، مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست في العام 2007 للحفاظ على إرث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه، وتقوم بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية، وتتلقى الدعم الحكومي.





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، عيّن الرئيس عباس "عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".





وجاء قرار الفصل، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من شهر مارس الجاري، على خلفية عزم القدوة تشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.



