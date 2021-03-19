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منوعات

سخرت منه وحاولت سرقة هاتفه .. سيدة تعتدي على سائق أوبر بسبب رفضها ارتداء الكمامة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:31 ص
سائق السيارة و الفتيات
سائق السيارة و الفتيات
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مريم صليب
فرضت كل المصالح العامة و الخاصة في جميع أنحاء العالم إجراء خاصة للتعامل بين الافراد بعد تفشي فيروس كورونا، و أبرزها استخدام الكمامة في كل الأماكن التي يتواجد بها الإنسان و خاصة المواصلات. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن 3 شابات في الولايات المتحدة الأمريكية متهمات بالإعتداء على سائق أوبر و السخرية منه و محاولة التعدي عليه وسرقة هاتفه بالإكراه. 

بدأ الأمر حينما طلبت إحدى الفتيات سيارة لتوصيلها مع أصدقائها عبر تطبيق أوبر، و من أبرز الطلبات التي يطلبها التطبيق ليسمح للركاب بركوب السيارة هي ارتداء الكمامة منعا لتفشي فيروس كورونا و حفاظا على صحة الجميع . 

طلب سائق السيارة من إحدى الشابات ارتداء الكمامة قبل أن يبدأ الرحلة، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا، و قامت بسحب الكمامة الخاصة به و حاولت أن تخلعها عن وجهه . 

جدير بالذكر أن الشابة لم تكتفي بمحاولة خلع الكمامة من وجه السائق، و لكنها جعلته مادة للسخرية بين صديقتها وقامت بالإعتداء عليه بالضرب و محاولة سرقة هاتفه كنوع من أنواع الغضب من طلبه ارتداء الكمامة و إلحاحه و اشتراطه الكمامة لبدء الرحلة.
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