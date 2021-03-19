سخرت منه وحاولت سرقة هاتفه .. سيدة تعتدي على سائق أوبر بسبب رفضها ارتداء الكمامة

فرضت كل المصالح العامة و الخاصة في جميع أنحاء العالم إجراء خاصة للتعامل بين الافراد بعد تفشي فيروس كورونا، و أبرزها استخدام الكمامة في كل الأماكن التي يتواجد بها الإنسان و خاصة المواصلات.





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن 3 شابات في الولايات المتحدة الأمريكية متهمات بالإعتداء على سائق أوبر و السخرية منه و محاولة التعدي عليه وسرقة هاتفه بالإكراه.





بدأ الأمر حينما طلبت إحدى الفتيات سيارة لتوصيلها مع أصدقائها عبر تطبيق أوبر، و من أبرز الطلبات التي يطلبها التطبيق ليسمح للركاب بركوب السيارة هي ارتداء الكمامة منعا لتفشي فيروس كورونا و حفاظا على صحة الجميع .





طلب سائق السيارة من إحدى الشابات ارتداء الكمامة قبل أن يبدأ الرحلة، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا، و قامت بسحب الكمامة الخاصة به و حاولت أن تخلعها عن وجهه .





جدير بالذكر أن الشابة لم تكتفي بمحاولة خلع الكمامة من وجه السائق، و لكنها جعلته مادة للسخرية بين صديقتها وقامت بالإعتداء عليه بالضرب و محاولة سرقة هاتفه كنوع من أنواع الغضب من طلبه ارتداء الكمامة و إلحاحه و اشتراطه الكمامة لبدء الرحلة.