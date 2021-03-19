نيرمين الفقي تكشف شيئا يجعلها حزينة.. فيديو

ردت النجمة نيرمين الفقي، على سؤال "ليه مفيش أعمال كثيرة ليكي".





وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنه تدقق في اختيار الدور، ولا توقف على أى دور.





ولفتت إلى أن " بحب التنوع فى الأدوار، ومبسوطة بكل الأعمال التى أقوم بها" وتابعت: " بكون حزينة لما حد بيحطنى فى دور مش بتاعي" وأكدت انها تمثل منذ 23 عامًا.





كما ردت النجمة نيرمين الفقي، على سؤال "ليه مش بتكبري".





وأضافت نيرمين، أنه فى الماضى كانوا يضعون لها 10 كيلو ميكب على وجهها و أن "الماضى كان هناك ميك أب يدعى بن كيك"، ولفتت إلى أنها تتعرض لهذا السؤال كثيرا، ويحير الجميع.





وأشارت إلى أن والدتها كانت مهتمة بشعرها، وفى احدى المرات قامت بقص شعرها "قصة الأسد".





وتخوض النجمة نيرمين الفقي السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.



