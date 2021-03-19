ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيرمين الفقي تكشف شيئا يجعلها حزينة.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:31 ص
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
Advertisements
البهي عمرو
ردت النجمة نيرمين الفقي، على سؤال "ليه مفيش أعمال كثيرة ليكي".

وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنه تدقق في اختيار الدور، ولا توقف على أى دور.

ولفتت إلى أن " بحب التنوع فى الأدوار، ومبسوطة بكل الأعمال التى أقوم بها" وتابعت: " بكون حزينة لما حد بيحطنى فى دور مش بتاعي" وأكدت انها تمثل منذ 23 عامًا.

كما ردت النجمة نيرمين الفقي، على سؤال "ليه مش بتكبري".

وأضافت نيرمين، أنه فى الماضى كانوا يضعون لها 10 كيلو ميكب على وجهها و أن "الماضى كان هناك ميك أب يدعى بن كيك"، ولفتت إلى أنها تتعرض لهذا السؤال كثيرا، ويحير الجميع. 

وأشارت إلى أن والدتها كانت مهتمة بشعرها، وفى احدى المرات قامت بقص شعرها "قصة الأسد".

وتخوض النجمة نيرمين الفقي السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نرمين الفقي ترد بالقبلات على استقبال جمهور "معكم"

زواجي شائعة.. نيرمين الفقي تكشف سبب اختفائها فى الفترة الأخيرة

نرمين الفقي تغني بالأجنبي.. فيديو

نيرمين الفقى ترد على سؤال حير الملايين .. فيديو

نرمين الفقي: أمى ضربتنى بسبب تسريحة شعر.. فيديو

نيرمين الفقي مطربة لأول مرة لايف.. فيديو

ترشيحاتنا

ميجان ميركل: أشعر بالاضطهاد والعنصرية في التعامل مع ابني

زيادة 13%.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكشف موعد الصرف

حسين الشحات ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلى

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسيه ومحمد أوناجم لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها