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فن

نادية الجندى تشارك جمهورها بصورة لها مع محمود حميدة من كواليس فيلم "اغتيال" .. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:56 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها مع الفنان محمود حميدة والمنتج محمد مختار من كواليس فيلم " اغتيال " وذلك عبر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت نادية الجندى على الصورة قائلة " من كواليس  فيلم #اغتيال مع النجم #محمود_حميدة والمنتج #محمد_مختار ".

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.


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