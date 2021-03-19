حدث ليلا.. الصحة تعلن آخر إحصائيات مصابي كورونا.. قطع المياه عن عدة مناطق رئيسية بالجيزة.. ونرمين الفقي ترقص على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الهامة المختلفة، على مدار الـ12 ساعة الماضية ، نستعرضها على النحو الآتي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.