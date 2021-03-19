حدث ليلا.. الصحة تعلن آخر إحصائيات مصابي كورونا.. قطع المياه عن عدة مناطق رئيسية بالجيزة.. ونرمين الفقي ترقص على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الهامة المختلفة، على مدار الـ12 ساعة الماضية ، نستعرضها على النحو الآتي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.
فجرت ميجان ميركل زوجة الأمير هاري قضايا ضد بريطانيا و هاجمت القصر البريطانية وافراده و على رأسهم الملكة إليزابيث الثانية في حوارها مع الإعلامية " اوبرا وينفري" في الفترة الماضية .
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، أن نتنياهو قد يتسبب في حدوث فوضى بإسرائيل في حال خسر الانتخابات المقبلة.
وصل صباح اليوم مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد إلى مطار القاهرة الدولي .
تألقت النجمة نيرمين الفقي، بالرقص على أغنية حلوة يابلدى، وفى الغناء وتفاعل الجمهور معها.
أعلنت محافظة الجيزة نقلا عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدة مناطق اليوم الجمعة.