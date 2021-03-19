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توك شو

المذيع الصغير.. طفلة من ذوى الهمم تحاور طبيبا بطريقة رائعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:10 م
الطفلة مريم عمر أحمد
الطفلة مريم عمر أحمد
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البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "المذيع الصغير" وتم استضافة الطفلة مريم عمر أحمد، صاحبة الـ 9 سنوات ومن  محافظة الجيزة، و من أصحاب الهمم أيضا، لكى تقدم حلقة اليوم مع المذيعة داليا أشرف.

وخلال الحلقة تم استضافة الضيف الدكتور أحمد على استشاري أمراض التخاطب، و الذى قال إن الدولة تقوم فى الفترة الأخيرة و تحديدًا من سبتمبر 2019 تم عمل البرنامج السمعي لحديثى الولادة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الدولة تقوم بعمل اختبار سمع للطفل قل أن يستخرج شهادة ميلاد، ويتم علاجه سواء بوضع سماعة أو زراعة قوقعة.

ولفت إلى أن الطفل من الممكن أن يولد بمشكلة فى السمع، ومن الممكن أن يولد بحالة جيدة فى السمع وبعد ذلك يتعرض لمشكلات تجعله يفقد السمع، ولذلك نطالب الأسر بمتابعة الأطفال.

وأشار إلى أن الأسرة التى يكون لديها طفل يعانى من مشكلات سمعية يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى تتيح خدمات كثير منها التعين المؤسسات الحكومية ضمن فئة الـ 5%.

وفى نفس السياق قالت هالة والدة الطفلة مريم، إنها اكتشفت أن طفلتها تعانى من مشكلة فى السمع من عمر عامين، وبعدها تحركت وتواصلت مع الأطباء، وبحمد الله تم زراعة قوقعة لطفلتها وأصبحت تتحدث بدون مشكلات.

ودخلت والدة الطفلة مريم فى حالة بكاء، وتمنت أن يشفى الله كل الأطفال.

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